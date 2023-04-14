鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至4.59元，預估目標價為46.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.49元上修至4.59元，其中最高估值4.97元，最低估值4.08元，預估目標價為46.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.97
|5.47
|6.11
|最低值
|4.08
|4.89
|5.86
|平均值
|4.57
|5.29
|5.98
|中位數
|4.59
|5.4
|5.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|35,629,000
|42,390,000
|43,164,940
|最低值
|33,945,000
|37,698,090
|41,041,510
|平均值
|34,830,690
|39,201,700
|42,103,230
|中位數
|34,865,130
|38,972,000
|42,103,230
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.59
|4.23
|2.97
|2.49
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|36,781,996
|33,759,389
|28,959,304
|25,539,437
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。