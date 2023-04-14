鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至4.59元，預估目標價為46.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.49元上修至4.59元，其中最高估值4.97元，最低估值4.08元，預估目標價為46.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 4.97 5.47 6.11
最低值 4.08 4.89 5.86
平均值 4.57 5.29 5.98
中位數 4.59 5.4 5.98

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 35,629,000 42,390,000 43,164,940
最低值 33,945,000 37,698,090 41,041,510
平均值 34,830,690 39,201,700 42,103,230
中位數 34,865,130 38,972,000 42,103,230

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 5.59 4.23 2.97 2.49
營業收入
(單位：新台幣千元)		 36,781,996 33,759,389 28,959,304 25,539,437

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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