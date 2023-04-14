鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估下修至132.55元，預估目標價為2125元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對大立光(3008-TW)做出2023年EPS預估：中位數由134.69元下修至132.55元，其中最高估值148.7元，最低估值111.54元，預估目標價為2125元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|148.7
|171.8
|172.25
|最低值
|111.54
|117.6
|112.01
|平均值
|131.02
|141.66
|138.78
|中位數
|132.55
|145.18
|136.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|52,319,940
|57,407,480
|60,360,000
|最低值
|43,804,000
|46,271,780
|47,499,310
|平均值
|47,512,540
|52,090,310
|53,195,380
|中位數
|47,712,000
|51,299,500
|53,641,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|169.52
|139.28
|182.9
|210.7
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
|60,745,008
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。