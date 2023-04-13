〈大立光法說〉高階手機「賣不好」 4月與5月客戶端拉貨動能遜於3月

大立光 (3008-TW) 雖然 3 月營收回升到 33.09 億元，月增 28.98%，但進入第二季的市場淡季後，執行長林恩平今 (13) 日線上法人說明會中指出，大立光客戶端的 4 月及 5 月拉貨動能都比 3 月還要差，主要因為包括高階的潛望式手機鏡頭、8P 鏡頭，客戶端雖然都有濃厚興趣，但相對在銷售面看法保守，即使納入設計但相對採購量也不大。

對於市場認為手機市場出現回溫走勢，但林恩平指出，依他看起來只是中低階手機市場銷售的略為走升，但相對高階市場的銷售，客戶端的看法仍然相對保守，主要問題在於「賣不好」。

針對目前手機鏡頭市場的銷售停滯狀態，林恩平指出，市場在相同規格產品停滯太久，即容易引來供應商的殺價競爭，但對於法人提問大立光是否會因此大舉介入中低階鏡頭產品市場，林恩平淡淡表示，那也要看市場的走勢而定。

法人關注潛望鏡頭客戶升級規劃，林恩平指出，潛望鏡頭分為內對焦和整組對焦。技術上來說，內對焦潛望鏡頭需要分群，要更接近設計值，在生產上的挑戰比較大。目前客戶採用內對焦量少，整組對焦量比較多，林恩平說明，雖然多數客人對於潛望鏡頭接受度已高，但目前很少人願意最到如此高階的內對焦型態。

市場也關注，大立光是否維持新廠房第三季季底設備進駐時程，林恩平指出，新廠計畫維持不變，產能利用率沒有預估，但設備會按照時程進駐。

對於虛擬實境 AR、VR 鏡頭部分的進展，林恩平指出，目前規格都是客戶的設計，規格不會高，產品開案的數量差不多，車用和 AR 及 VR 相關營收還沒達到顯著的營收貢獻。

大立光 2023 年首季營收 91.36 億元，毛利率 49.39%，季減 6.5 個百分點，年減 3.99 個百分點，稅後純益 32.89 億元，季減 18.27%，年減 40.34%，每股純益爲 24.64 元，大立光首季毛利率 49.39% 爲 37 季以來低點，首季稅後純益 32.89 億元，則爲 7 季以來新低。

大立光指出，今年首季毛利率走低到 49.39%，主要是營業規模小、出貨產品結構不佳所導致。

大立光的 2023 年首季月出貨產品結構顯示，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 10-20%，低於 500 萬畫素產品為 20-30%。

大立光今天收盤價報 2155 元，較昨日下跌 15 元 0.69%，成交較昨日放大爲 557 張，仍收在 5 日線之上。三大法人外資買超 39 張，投信賣超 114 張，自營商則爲 0 買賣超。