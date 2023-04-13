〈大立光法說〉4、5月拉貨動能差、明年導入G+P鏡頭 一文看懂六大重點

光學元件廠大立光 (3008-TW) 法說會今 (13) 日登場，並公布今年首季業績，每股賺 24.64 元，毛利率跌破 50% 大關，執行長林恩平坦言，高階手機市場賣不好，客戶看法仍保守，預估 4、5 月拉貨動能比 3 月更差。《鉅亨網》整理本次法說會六大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

●Q1 毛利率跌破 50%

大立光今年第一季營收 91.36 億元，毛利率 49.39%，季減 6.5 個百分點，年減 3.99 個百分點，稅後純益 32.89 億元，探 7 季以來新低，季減 18.27%，年減 40.34%，每股純益 (EPS) 24.64 元。

●第二季展望保守看

展望第二季，林恩平坦言，就大立光客戶端的拉貨動能來看，4 月及 5 月都比 3 月還要差，6 月也還看不到，對於手機市場銷售出現回溫的說法，他認為，只是中低階手機市場銷售略為走升，但相對高階市場的銷售，客戶端的看法仍相對保守，主要問題在於「賣不好」。

●潛望式鏡頭導入慢

法人關注潛望式鏡頭客戶升級規劃，林恩平說明，潛望鏡頭分為內對焦和整組對焦，技術上來說，內對焦潛望鏡頭需要分群，要更接近設計值，在生產上的挑戰比較大。目前客戶採用內對焦量少，整組對焦量比較多，雖然多數客人對於潛望鏡頭接受度已高，但很少人願意採用如此高階的內對焦型態。

●G+P 混合鏡頭新設計

林恩平透露，有客戶要求做 G+P (非球面模造玻璃 + 塑膠片) 的新設計，計畫採用 1 個 G+7P 在主鏡頭導入，也許明年上半年就看得到，但他認為，模造玻璃的製造性比較差，會抵銷光學功能優勢，整體來說，沒有比全塑膠更具優勢，最後還是要看客戶的需求。

●新廠計畫維持不變

市場也關注，大立光是否維持新廠房第三季季底設備進駐時程，林恩平指出，新廠計畫維持不變，產能利用率沒有預估，但設備會按照時程進駐，初期仍以生產手機鏡頭為主。

●AR、VR 鏡頭布局

對於虛擬實境 AR、VR 鏡頭部分的進展，林恩平指出，目前規格都是客戶的設計，規格不會高，產品開案的數量差不多，車用和 AR 及 VR 相關營收還沒達到顯著的營收貢獻。