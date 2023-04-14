〈台幣〉股匯雙漲 升抵30.433元攀一周高點

美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 意外下滑，再度提振市場對於升息循環進入尾聲的預期，美元指數持續走軟，新台幣兌美元匯率今 (14) 日跟隨亞幣走揚，最高來到 30.433 元，升值 6.3 分，呈現股匯雙漲走勢，台股一度漲逾百點，站回 15900 點關卡。

新台幣兌美元匯率近來交投偏淡，昨天收在 30.496 元，今天以 30.46 元開盤，在部分熱錢回流下，匯價一度升抵 30.433 元，為一周以來高點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，韓元早盤升值 0.33%，人民幣升值 0.29%，新台幣升值 0.19%，日元也升 0.13%，泰銖也小幅走升，新加坡幣則貶值 0.16%。

美國上月 PPI 月減 0.5%，為疫情爆發以來最大降幅，年增率從 2 月的 4.9% 大幅下滑至 2.7%，也是 2021 年 1 月以來最低。

台股方面，主要電子權值股展開反彈，權王台積電 (2330-TW) 領漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 獲買盤追捧，盤中勁揚逾 7%，但大立光 (3008-TW) 第二季展望保守，股價應聲跌逾 3%，金融、傳產漲跌互見，大盤一度上漲超過百點，最高來到 15917 點，收復短均。