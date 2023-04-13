蘋果供應鏈加速遷離中國 印度iPhone產值超過70億美元

美科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 正加速供應鏈轉出中國的步伐，蘋果上一財年在印度生產了價值超過 70 億美元的 iPhone。

知情人士表示，印度生產的 iPhone 比例已經達到近 7%，相較之下，在 2021 年印度生產佔全球 iPhone 銷量僅有 1%。

隨著美中緊張局勢持續升級，蘋果正致力減少對中國的依賴。知情人士說，蘋果在截至 2023 年 3 月的一年中，總共出口了 50 億美元的 iPhone，幾乎是去年同期的 4 倍。蘋果可能將嘗試在 2023 年秋季的某個時間，在印度和中國同時生產新一代 iPhone。若如此，那將是 iPhone 首次在這 2 個國家同時組裝生產。

如果蘋果供應商持續積極擴產，到 2025 年，蘋果可能會在印度組裝所有 iPhone 的近 25%。

蘋果產品目錄中的部分產品，包括 iPhone，由台灣代工電子產品製造商富士康和緯創在印度組裝。蘋果公司還計畫在印度組裝 iPad 和 AirPods。

蘋果將於下週在印度開設首批 2 家全新蘋果銷售門市，一家位於金融中心孟買，另一家位於首都新德里。蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 計劃親臨 2 家門市開幕，以突顯對印度國內市場的重視。

蘋果最初於 2020 年在印度開設一家線上零售店。由於新冠疫情，原訂 2021 年在該國開設一家線下零售店的計劃被順延至今。

根據印度手機和電子協會的數據，從 2022 年 4 月到今年 2 月，印度出口了價值約 90 億美元的智慧手機，其中 iPhone 占了 50% 以上。