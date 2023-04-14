以太幣上海升級後大漲約10% ETH空軍爆倉8500萬美元

以太坊「上海升級」完成後，以太幣 (ETH) 價格未如一些人預期下挫，反而逆勢暴漲逾 10%，突破 2100 美元，為 2022 年 5 月以來首次，並帶動整體加密貨幣上漲。

Shapella，也稱為以太坊上海升級，是以太坊網路從工作量證明 (PoW) 協議過渡到更節能的權益證明 (PoS) 協議的最後一步。加密貨幣市場觀察人士對其影響存在分歧，一些人預測價格會出現波動，而另一些人則預計變化不大。

由於許多人認為，上海升級會帶來大量賣單，因此進行空頭押注。但升級完成後以太幣價格逆勢勁揚，據 Coinglass 當前數據顯示，過去 24 小時內，有近 8571 萬美元以太幣空軍爆倉，是第二名比特幣爆倉額 (2737 萬美元) 的三倍以上。

交易數據顯示，截至台北時間 13:30，以太幣 24 小時漲 10.64%，報 2116 美元，比特幣漲勢相對溫和，升 2.34%，報 30763 美元。

以目前的價格計算，以太幣仍較 2021 年 11 月 10 日創下的歷史高點 4864.06 美元，下跌約 56%。不過，今年以來，比特幣和以太幣分別上漲了 81% 和 60% 以上。

加密貨幣交易服務商 YouHodler 執行長兼創辦人 Ilya Volkov 表示，許多交易員一直在等待升級結束，以開始多頭部位積累，而關於美國通膨和遞延需求的中性消息，也推高了 ETH 價格。

他表示，如果當前的宏觀經濟狀況不惡化，即使隨後幾周拋售壓力增加，預計以太幣也不太可能由年初的上漲趨勢轉向。