以太坊完成上海升級 區塊鏈發展史中又一次重大事件

以太坊已在週四 (13 日) 上午成功完成了上海升級 (Shapella)，待提款數量為 31.9 萬枚 ETH，價值合約 5.63 億美元，目前 ETH 總質押中數量為 1796 萬枚。太坊價格在 1,900 美元以上震盪。

繼以太坊合併 (Ethereum Merge) 以來，以太坊上海升級是以太坊區塊鏈發展史中，又一次的重大事件，也可說是以太坊完成權益證明 (Proof of Stake) 的象徵。

以太坊創辦人 Vitalik Buterin 表示：「在以太坊協議轉型過程中，如今已經走完最困難、最需要盡快的重大步驟。」儘管還有部分待完成的重大升級，但步調可以相對較慢去完成。

以太坊上海升級的主要目標之一，就是讓已質押在以太坊信標鏈 (Beacon Chain) 智慧合約的以太幣 (ETH) 得以開放提款。在升級完成後半小時內，就出現 285 筆提領請求，來自 194,408 區塊，提領額度為 5,413 顆以太幣。

去年實行的以太坊合併，使得以太幣持有者得以將以太幣鎖定在以太坊信標鏈的智慧合約中。如今以太坊上海升級順利完成，大量以太幣就能夠解鎖，除了市區塊鏈發展中的重大事件外，對市場的影響也十分值得關注。

在正式完成升級之際，以太坊價格一度跌落至近 1,900 美元，不過隨後又迅速反彈，一度來到約 1930 美元，截稿前報 1,918.52 美元，持續窄幅震盪。

隨著以太坊解除質押，有分析師預期，未來一週會有更大量以太幣流向交易市場，幣值恐因此驟跌。不過，目前賣壓尚未出現，原因是提領需要時間，並且每日額度有限制，此外，也有投資人看好這波拋售潮，預備逢低買進，來為下一輪牛市進行布局。