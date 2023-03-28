盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.11%報72.6元，成交5,887張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.11%，28日09:11報72.6元，成交5,887張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價上漲0.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.28%。櫃買指數上漲3.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,236 張
- 外資買賣超：+1,151 張
- 投信買賣超：+750 張
- 自營商買賣超：+335 張
- 融資增減：-691 張
- 融券增減：-175 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+20.30%
$12,030
原投組報酬率
+13.32%
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投組標的成分
40%
5225
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20%
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