盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.11%報72.6元，成交5,887張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.11%，28日09:11報72.6元，成交5,887張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲0.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.28%。櫃買指數上漲3.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,236 張
  • 外資買賣超：+1,151 張
  • 投信買賣超：+750 張
  • 自營商買賣超：+335 張
  • 融資增減：-691 張
  • 融券增減：-175 張

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