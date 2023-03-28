盤中速報 - 精英(2331)急拉3.42%報24.2元，成交8,959張

精英(2331-TW)近5分K漲速3.42%，28日13:19報24.2元，成交8,959張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
精英(2331-TW)近5日股價上漲0.86%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲5.57%。台灣加權指數上漲2.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,277 張
- 外資買賣超：+2,399 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-122 張
- 融資增減：-594 張
- 融券增減：-145 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.82%
$13,282
原投組報酬率
+24.43%
$12,443
投組標的成分
40%
5225
20%
4763
20%
2723
10%
5284
10%