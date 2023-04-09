南部水情緊張 南科開源估5月每日再生水供應提升至4.92萬噸

中南部水情緊張，旱災中央災害應變中心已相繼對台南、高雄地區水情燈號調整為減量供水的橙燈，也讓外界擔憂廠商用水拉緊報，不過，相關單位近期積極開源節流，其中包含協調增供再生水，南科管理局長蘇振鋼就透露，隨著永康、安平再生水廠逐步增供，加上園區自建，估 5 月每日再生水供應將能達 4.92 萬噸，較原預期提高。

因應極端氣候變化，南科近年積極開拓園區水源，包含再生水、海淡水、伏流水等，同時經濟部水利署也已啟動珍珠串計畫，要協助打通北中南各地的供水瓶頸，南科管理局說，目前園區節水率已超過 10% 的目標，廠商生產營運並不受水情影響，不過仍持續採取各項開源節流措施。

南科自 2022 年 12 月 16 日起正式導入永康及園區再生水使用，安平再生水廠也在今年 3 月正式啟用，目前永康再生水廠、園區自建再生水每日各可供應約 0.8 萬噸、1.6 萬噸，新啟用的安平再生水廠也可供應約 1 萬噸，合計南科目前每日已可供應 3.4 萬噸再生水，優於原預估的 2.8 萬噸。

南科管理局說，因應南部水情不佳，正積極協調市府再生水增供、廠商增加使用再生水，其中，永康再生水廠預計 4 月 7 日起每日將增供達 0.92 萬噸、安平再生水則預計 5 月每日供水達 2 萬噸，園區自建再生水也預計提升至 2 萬噸，因此估 5 月每日再生水供應將能達 4.92 萬噸。

另一方面，因應未來淨零轉型、綠電需求，南科園區累計至今年 2 月底已完成設置 72.8MW 的太陽光電，估今年可達成 9.6MW 建置目標，並預計至 2025 年底太陽光電累計目標建置量將達 83.97MW，儲能方面，目前已完成設置 1MWh 儲能裝置，預計至 2025 年底儲能裝置建置量也將提升到 29.1MWh。

南科對於目前正在開發的嘉義、屏東園區也以「優生活」最為發展主軸，除既有指標產業如半導體、光電等穩健發展外，也將協助打造生醫、綠色材料、太空產業等供應鏈聚落，創造更多價值，南科管理局也補充，針對用電契約容量超過 800kW 廠商將要求取得前一年度實際用電量 20% 的再生能源，半導體廠商則更嚴格，要求取得用電量 25% 的再生能源。