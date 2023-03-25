高雄水情3/30轉橙燈 千度以上用水大戶減量供水

高雄市經發局今 (25) 日表示，因應後續降雨不確定性，以及高屏溪川流量變化大，自 3 月 30 日起，高雄水情燈號將轉為減量供水橙燈，持續採夜間減壓供水，並配合中央針對千度以上用水大戶進行減量供水。

經發局指出，市府與經濟部工業區、科技產業園區、科學園區與產業園區共同推動產業節水，節水成效已達 10% 以上，鑑於近期降雨機率仍不高，呼籲產業界與市民仍需攜手節約用水，市府將持續開源節流、調度水源，共度旱季用水難關。

經發局表示，高雄自 3 月 8 日起實施夜間（晚上 10 時至早上 6 時) 減壓供水，停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需用水，針對位於管線末端或地勢較高地區的民眾，特別要求水公司加強監控供水，即時透過通訊群組提供水車及供水站，確保民生用水無虞。

3 月 30 日起高雄水情轉橙燈，將配合中央針對列管 864 戶用水大戶及 222 戶泳池、洗車、三溫暖、水療或非急需用水業者採減供措施。

經發局表示，市府訂定轄管產業園區自主節水 7% 目標，聯合經濟部工業區、科技產業園區與科學園區產業園區透過節水多元宣導及廠商自主節水措施，目前整體節水成效已達 10% 以上，針對每月用水超過千度用水大戶若未達節水 10% 目標，將配合自來水公司勸導及水表鉛封作業。

經發局強調，市府轄管和發、本洲產業園區採空調冷凝水、雨水、製程用水、循環用水及冷卻用水等進行回收再利用，其中和發產業園區指標大廠回收率達 82 % 以上。市府將持續與中央合作開源節流，規劃開發第三座岡橋再生水廠，同時積極開發伏流水與再生水，並鑿抗旱水井增援，持續盤點可用水資源，籲請業界與市民共同努力，落實節約用水。