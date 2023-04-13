東森購物首個商場Q1達損平 今年再開2-3間複合式據點

東森國際 (2614) 旗下轉投資東森購物最新指出，今年經營重心在加速線下實體店擴張並培養網紅投入直播電商，第一個複合式商場「東森廣場」第一季已達損平開始獲利，而台北車站地下街 K 區、台北榮總新醫療大樓長青樓美食廣場的經營權，將陸續開幕營業，預計今年再開 2-3 間複合式商場，為營運添新動能可期。

東森國際說明，耗資上億元打造的第一個複合式商場「東森廣場」去年 12 月 15 日盛大開幕後，第一季已達損益兩平開始獲利，這是東森購物擴大 OMO 布局，發展實體零售落實線上線下整合的第一步。

隨著東森購物已取得台北車站地下街 K 區和台北榮總新醫療大樓長青樓美食廣場的經營權，目標今年再開設 2-3 間複合式商場。

另一方面，看準線上直播帶貨風潮，東森購物去年 12 月與國內直播平台「就醬播」、「168money」展開合作，開闢網紅直播通路，透過知名藝人、網紅的流量，銷售業績一路攀升，網紅直播通路 3 月營收月增達 113%。

東森購物預計，前進各大校園挖掘直播人才，今年投入 1 億元來培訓多達 3000 名直播主。

東森購物認為，已迎來新零售時代，營運策略將更具有彈性，朝多元產業發展，同時將實體店鋪、線上通路互相導流，藉此更精確掌握消費者需求。

東森購物 3 月合併營收 (含草莓網)19.2 億元，稅後純益 1.68 億元，月增 106%，年增 12.8%，每股純益 (EPS)1.65 元，第一季稅後純益 3.46 億元，EPS 3.4 元。

東森購物觀察到，疫後消費以化妝保養品和旅遊產品業績成長最明顯，旅遊套裝行程增 2 倍，國外旅遊行程業績更成長達 269%，進而帶動旅遊相關產品，如旅遊萬用轉接頭銷售成長 149%，露營用品成長 31%。