〈東森談展望〉與誠品因北車K區恐鬧上法院 王令麟：不排除自己開百貨

東森購物 1 月拿下台北車站 K 區地下街經營權，預計 4 月接手，而原本的誠品生活營業至 3 月租約期滿，不過，東森購物今 (15) 日發布聲明指誠品心存報復欺負小店家，東森集團總裁王令麟也對此說明，基於安全、公安考量，10 天前已申請假處份，預計月底會有結果，無奈「糊塗蛋官員一堆」，王令麟更最新透露，未來東森集團「不排除自己開百貨公司」。

王令麟強調，若行政單位不能處理，就是走上法院，基於安全和公安考量，10 天前已申請假處份，預計月底會有初步結果，「現在是市政府沒辦法交給我營運，糊塗蛋官員一堆」。

王令麟甚至透露，K 區地下街其實一年營收才 6 億元，集團未來還有更大的案子，甚至不排除自己開百貨公司，開始發展大賣場的領域。

東森購物就此次事件說明，數度向台北市府市場處陳情，要求協調介入協調，但市場處漠視不理，因此，嚴正聲明依照法令東森是依 K 區「現況」進行評估、投標，並且得標，若市場處縱容誠品拆除毀壞 K 區公共設備設施，將依「K 區標案」的招標公告規定，依法請求市府應回復原狀至「K 區標案」公告時現況，並不排除請求相關損害賠償。

東森購物進一步指出，在得標 K 區經營權後，便積極與原設櫃廠商聯繫，重新議定續約，目前已有莫凡彼、頂呱呱、老董牛肉麵、Train"s 扭蛋、熊超市、Q 丸和洋食堂等 25 家廠商書面表明續留意願，但近來卻接獲設櫃廠商反映，誠品要求廠商須於 3 月底合約期滿時拆除裝潢清空歸還，令有意續約廠商十分為難。

東森購物痛批，誠品根本是因沒有得標丟掉經營權而心存報復，欺負小店家，小廠商很擔心現在押金和貨款都在誠品手上，怕被誠品扣住，因此透過管道向民意代表和市府求助。

東森購物直指，依照「K 區標案」招標公告第十五條「使用標的按現況辦理提供使用、點交，投標人應自行赴現場勘查清楚」，因此，於投標前即派員至 K 區現場詳細拍照、攝影存證，並依 K 區「現況」審慎進行評估、製作投標書，並經審議通過而得標，但北市府市場處竟未盡權責，縱容誠品四處放話要拆除 K 區公共設備設施，並以不實訊息誘導 K 區廠商拆除櫃位設備設施。

東森購物認為，K 區處於捷運、高鐵、台鐵和機捷四鐵共構之處，若有任何人拆除毀壞 K 區公共設備設施，恐將嚴重影響公安、消防及交通，且 K 區之公共設備設施，依法屬市府所有，若市場處縱容誠品公司拆除毀壞，恐有觸犯毀損公物、妨害公共安全法律責任。