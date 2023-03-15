〈東森談展望〉拿下北榮商場經營權 拚5年內實體通路營收上看100億元

東森集團總裁王令麟今 (15) 日宣布，將承接台北榮總新建大樓長青樓和第二門診美食廣場的經營權，經營面積合計約 367 坪，預計 6 月進駐營運，隨著商場經營不斷拓張版圖，目標實體通路經營 5 年內業績達 100 億元。

有鑑於後疫情新日常時代來臨，東森集團正大舉拓點線下，去年 12 月 15 甫開出新北市東森廣場，近期也取得 4 月起台北車站地下街 K 區經營權。

東森統計，此次拿下經營權的北榮中正樓生活廣場，每年平均消費人數達 600 萬人次，年營收上看 6 億元。

王令麟進一步說明，去年進軍實體零售後，目前已有中和東森廣場、台北車站地下街 K 區、榮總長青樓美食生活廣場，再加上預訂 2025 年完工啟用的東森林口總部大樓，線下零售業版圖正逐步成形。

東森規劃，將在台北榮總邀請品質認證，實績、形象良好與具社會公益性的商家進駐，包括全家便利超商，長青藥局、樂籠屋、點 8 號、祥和蔬食、稻村麗包和東森自然美等品牌，並安排營養師進駐提供健康餐食評估服務，再結合 OMO 來建構醫院美食廣場新體驗。

王令麟宣示，未來將更積極爭取各地車站、醫院各式美食廣場和高速公路休息站等營運機會。

東森集團去年營收 347 億元，較前一年度微幅下滑，主要因東森自然美兩岸業務受疫情影響，同時，草莓網受國際運費和匯率影響，營收也下滑，再加上年末因執行無形資產減損測試，提列商譽減損 20 億元，導致稅後淨損 5.12 億元，事實上，東森新媒體，東森寵物雲、東森國際營收均持續成長。

東森認為，最差狀況已過，今年恢復獲利應無虞。