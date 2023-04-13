台股挫逾百點 外資終止連4買 三大法人賣超125.88億元

台海緊張局勢再起，台股今 (13) 日震盪走低，電子權值股湧現賣壓，台積電尾盤壓低，儘管金融、航空、觀光、生技及軍工概念股表現有撐，加權指數終場仍不敵賣壓，下挫 128.21 點，收在 15804.76 點，三大法人同站賣方，共賣超 125.88 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資終止連 4 買，反手賣超 87.92 億元；投信同步賣超 5.65 億元；自營商也轉賣方，賣超 32.3 億元，終結連 7 買紀錄。三大法人合計賣超 125.88 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天一路在盤下震盪，終場前最後一盤湧現逾 5600 張大量，股價收在全場最低 510 元，跌幅近 2%；日月光投空 (3711-TW) 賣壓沉重，終場重摔 5%；聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 也下跌約 1%；其他電子權值股方面，包括廣達 (2382-TW)、瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW) 等，股價皆跌逾 1%。

14 家金控首季獲利僅 778 億元，年減 47%，但多頭今天仍力挺金融股，其中，中信金 (2891-TW) 、永豐金 (2890-TW) 上漲超過 1%，台新金 (2887-TW)、華南金 (2880-TW) 也在盤上表現，但國泰金 (2882-TW) 賣壓偏重，挫近 1%。

中鋼 (2002-TW) 歷年股東會紀念品都引發市場討論，今天為最後買進日，買盤積極湧進，帶動股價漲逾 1%，其他鋼鐵股包括中鴻 (2014-TW)、燁輝 (2023-TW)、千興 (2025-TW) 等也都表現不俗。

國人瘋出國旅遊，帶動航空三雄 3 月營收繳出亮麗成績單，長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 今天吸引買盤進駐，股價勁揚超過 2%。觀光股表現強勢，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 強攻漲停，達 163 元，創 7 年半新高，燦星旅 (2719-TW)、 寒舍 (2739-TW) 股價勁揚逾 7%，鳳凰 (5706-TW) 、五福 (2745-TW) 等均收高。

中國將在台灣北方劃設禁航區，兩岸局勢緊張，再為軍工概念股添增話題，其中拿下 GE 發動機製造 10 年長約的漢翔 (2634-TW) 噴出第二根漲停，股價衝上 52.9 元，改寫歷史新高，其他航太、造船相關個股同樣人氣強強滾，多檔亮燈漲停，其中，千附精密 (6829-TW)、寶一 (8222-TW) 也創下新天價。

高端疫苗 (6547-TW) 開發的腸病毒 71 型 (EV71) 疫苗取得台灣衛福部查驗登記核准，有機會第三季上市，激勵股價跳空開高，攻上漲停價 63 元，突破短均；生技股仍為盤面多頭指標，南光 (1752-TW) 強勢翻紅、並衝上漲停 68.4 元，此外，雙美 (4728-TW)、奈米醫材 (6612-TW) 同獲資金點火，股價直奔漲停板。