程曦數位轉型服務跨足醫療 獲醫院客服委外案

數位轉型整合服務廠商程曦資訊 (6898-TW) 甫公布 3 月合併營收 8680 萬元，創 2022 年 7 月以來單月高點，程曦資訊表示，近期成功爭取到醫院客服委外案，成功拓展高專業門檻的醫療相關客戶服務市場。

程曦表示，主要客戶涵蓋政府單位和企業客戶兩大族群，經常性的年約客戶占整體營收超過 8 成，年約客戶的續約率更超過 9 成，營運維持穩健成長無虞。

程曦進一步說明，尤其疫情期間，承接許多政府單位在防疫措施及民眾關懷的客戶服務專案，累積醫療、防疫相關的客服經驗，因而在近期成功爭取到的醫院客服委外案，並築起醫療服務專業的競爭門檻。

展望後市，程曦表示，近年來政府及民間企業積極加速組織數位轉型，身為國內 DCRM 的龍頭廠商，在擁有原生技術、雲端服務、營運 Know How 及流程管理等數位轉型整合服務的利基下，將積極拓展多元化的企業客戶，提升高毛利的專案客服委外業務。

程曦 3 月合併營收 8680 萬元，月增 27.62%，年增 2.38%，第一季合併營收 2.19 億元，年減 13.95，程曦指出，3 月營運回溫主要是受惠常態性客戶關係管理服務量維持穩定，加上政府普發現金專案、網路系統開發案、醫院客服委外專案等新服務合約訂單的加入。