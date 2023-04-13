盤中速報 - 中化生(1762)急拉2.28%報89.7元，成交2,700張

中化生(1762-TW)近5分K漲速2.28%，13日10:27報89.7元，成交2,700張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價上漲6.73%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.06%。台灣加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,197 張
  • 外資買賣超：+2,079 張
  • 投信買賣超：+98 張
  • 自營商買賣超：+20 張
  • 融資增減：-1,059 張
  • 融券增減：+132 張

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