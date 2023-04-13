盤中速報 - 雄獅(2731)急拉3.31%報156.0元，成交2,527張

雄獅(2731-TW)近5分K漲速3.31%，13日09:24報156.0元，成交2,527張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雄獅(2731-TW)近5日股價下跌1.66%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌1.01%。台灣加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-227 張
- 外資買賣超：-505 張
- 投信買賣超：-132 張
- 自營商買賣超：+410 張
- 融資增減：+121 張
- 融券增減：-456 張
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
+11.56%
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投組標的成分
40%
8222
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