盤中速報 - 雄獅(2731)急拉3.31%報156.0元，成交2,527張

雄獅(2731-TW)近5分K漲速3.31%，13日09:24報156.0元，成交2,527張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雄獅(2731-TW)近5日股價下跌1.66%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌1.01%。台灣加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-227 張
  • 外資買賣超：-505 張
  • 投信買賣超：-132 張
  • 自營商買賣超：+410 張
  • 融資增減：+121 張
  • 融券增減：-456 張

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