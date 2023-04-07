雄獅、元本聯手推頂級極地遊輪行程 12月啟航

疫情過後高端旅遊市場需求轉強，雄獅旅遊 (2731-TW) 與主打頂級旅遊的元本旅遊今 (7) 日宣布合作，將共同推出最奢華的極地遊輪 Seabourn Pursuit 南極追夢號，行程早鳥價 69.9 萬元起，預計 12 月啟航。

雄獅發言人賴一青表示，疫情過後觀察到高端旅遊需求成長 20-30%，且旅客開始偏好選擇出遊天數高、定點深度且完整的旅遊型態，期許此次與元本旅遊合作，可帶給旅客全新奢華體驗。

元本旅遊董事長游國珍表示，元本的產品設計主要希望協助旅客解鎖各種人生成就清單，今年獨包 Scenic 日月合朔號已銷售超過 90%，將帶領 200 名台灣人登上南極。

游國珍歸納後疫情時期高端旅遊的五大趨勢，包括加速實現夢想清單、聚焦深度旅遊、客製化小包團、遠期遊程規劃，以及重視生態永續和人文關懷，因此，元本旅遊以高端、稀缺性的元件為產品核心，今年團體行程幾近完銷，明年也有不少保證出發的團體。

此次「南極追夢號」旗艦探險船隸屬於 Seabourn 奇寶遊輪船隊，船隊以提供頂級奢華服務聞名，該船耗資超過新台幣 70 億元打造，擁有南極遊輪中最大噸位的 23000 噸，船上設置 130 間艙房，最小坪數超過 10 坪，所有艙房都擁有陽台、浴缸和獨立衣帽間，並設有極地遊輪唯一樓中樓高規格房型，將於 8 月下水，配有近 1：1 的船員乘客比、市場最多的 26 名探險專家，船上菜單由米其林三星餐廳主廚精心設計，還有頂級魚子醬無限量供應。