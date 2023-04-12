盤中速報 - 雄獅(2731)急拉2.38%報150.5元，成交1,261張

雄獅(2731-TW)近5分K漲速2.38%，12日09:20報150.5元，成交1,261張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雄獅(2731-TW)近5日股價下跌1.66%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數下跌2.18%。台灣加權指數上漲0.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+802 張
- 外資買賣超：+373 張
- 投信買賣超：+315 張
- 自營商買賣超：+114 張
- 融資增減：-125 張
- 融券增減：-346 張
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投組標的成分
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1513
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