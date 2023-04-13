盤中速報 - 達爾膚(6523)急拉2.01%報127.0元，成交554張

達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.01%，13日09:07報127.0元，成交554張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價上漲12.5%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.71%。櫃買指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+269 張
- 外資買賣超：+270 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+92 張
- 融券增減：+2 張
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
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投組標的成分
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20%
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3027
10%
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