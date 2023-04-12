盤中速報 - 達爾膚(6523)股價大漲至118.5元，漲幅達7.24%

達爾膚(6523-TW)12日09:02股價上漲8元，報118.5元，漲幅7.24%，成交209張。

達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價上漲2.31%，櫃買指數上漲1.44%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+99 張
  • 外資買賣超：+101 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：+5 張
  • 融券增減：0 張

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