軟銀幾乎出清持股 阿里巴巴股價聞訊重挫5%

孫正義掌管的軟銀集團，幾乎已經出清阿里巴巴 (09988-HK) 剩餘持股，以限縮對中國的曝險，並籌得現金，阿里巴巴股價周四（13 日）盤中應聲重挫逾 5%，市值蒸發約 130 億美元。

據倫敦《金融時報》報導，軟銀去年大賣 290 億美元阿里巴巴持股後，今年來又透過預付遠期合約，出售價值約 72 億美元的阿里巴巴股票。軟銀提交給美國證管會（SEC）的申報資料顯示，這項遠期售股將讓軟銀的阿里巴巴持股比率降到只有 3.8%，遠低於原本的 34%。

數據供應商 Washington Service 提供的申報資料顯示，過去 14 個月來，軟銀透過遠期合約出售 3.89 億股阿里巴巴股票，平均每股賣 92 美元，遠低於該公司過去每股 317 美元的歷史高點。最近軟銀的賣股行動是 2 月出售 4,600 萬股，進帳約 45 億美元，軟銀在去年 12 月底也賣掉 3,000 萬股，變現 27 億美元。

阿里巴巴在香港的股價周四盤中重摔 5.2%，市值一口氣蒸發約 130 億美元。軟銀在東京的股價則持平，今年來軟銀股價已下跌約 8%。

軟銀減持阿里巴巴股票，正值這家日本集團的關鍵時刻，如今軟銀正計劃讓旗下晶片設計業者安謀（Arm）掛牌上市，並揮別投資失利陰霾。對阿里巴巴而言，此舉也代表阿里巴巴將失去一位長期支持者。

阿里巴巴等科技巨擘近年來受到中國政府的嚴密監管，引發股價暴跌。 上月阿里巴巴宣布計劃把整個集團分拆為六個業務集團，且這些業務集團可各自籌集資金，並探索首次公開發行股票（IPO）。