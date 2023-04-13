〈陸港盤後〉軟銀幾乎出清阿里巴巴持股 香港恒生科技指數走低

中國 A 股市場三大指數周四（13 日）收盤齊跌，滬指跌 0.27%，香港恒生科技指數走低，利空是孫正義掌管的軟銀集團，幾乎出清阿里巴巴 (09988-HK) 剩餘持股，以限縮對中國的曝險。

滬指周四收盤跌 0.27% 報 3,318.36 點，深成指跌 1.21% 報 11,739.84 點，創業板指跌 0.97% 報 2,405.76 點；兩市成交額合計人民幣 1.1369 兆元，連續第八個交易日破兆，「北向資金」淨賣出約 0.87 億元。

醫藥、媒體、建築、石油、釀酒、銀行、電力等類股均走高，半導體、家電、汽車、券商等族群則走低。

恒生指數周四收盤漲 0.17%，恒生科技指數跌 0.17%，阿里巴巴股價跌逾 2%。

據倫敦《金融時報》報導，軟銀去年大賣 290 億美元阿里巴巴持股後，今年來又透過預付遠期合約，出售價值約 72 億美元的阿里巴巴股票。軟銀提交給美國證管會（SEC）的申報資料顯示，這項遠期售股將讓軟銀的阿里巴巴持股比率降到只有 3.8%，遠低於原本的 34%。

數據供應商 Washington Service 提供的申報資料顯示，過去 14 個月來，軟銀透過遠期合約出售 3.89 億股阿里巴巴股票，平均每股賣 92 美元，遠低於該公司過去每股 317 美元的歷史高點。最近軟銀的賣股行動是 2 月出售 4,600 萬股，進帳約 45 億美元，軟銀在去年 12 月底也賣掉 3,000 萬股，變現 27 億美元。

軟銀減持阿里巴巴股票，正值這家日本集團的關鍵時刻，如今軟銀正計劃讓旗下晶片設計業者安謀（Arm）掛牌上市，並揮別投資失利陰霾。對阿里巴巴而言，此舉也代表阿里巴巴將失去一位長期支持者。

此外，雖然中國 3 月出口數據報佳音，但投資人仍不領情。海關總署周四公布的數據顯示，3 月出口額為 3,155.9 億美元，年增 14.8%，結束連續五個月頹勢，遠優於市場預期的下滑 7%。

渣打銀行大中華區和北亞區首席經濟學家丁爽表示：「出口數據顯示經濟周期處於一個相當好的階段。」不過，丁爽也說，「下半年挑戰會更大」，屆時美國經濟可能會陷入停滯，且美國貨幣政策收緊對中國外貿的影響可能會更明顯。