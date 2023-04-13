〈台股盤前〉經濟衰退壓抑多頭 指數衝萬六有變數

儘管通膨壓力降溫，但經濟衰退隱憂仍壓抑股市多頭力道，美股四大指數 12 日同步收黑，台股少了電子權值股撐場，漲幅相對有限，指數如要突破萬六關卡，除了靠外資續挺外，還要看大型電子股是否回穩，並搭配成交量能放大。

台股 12 日在軍工、航運股拉抬下，指數在 15900 點附近震盪徘徊，但受權王台積電股價疲弱、高價股紛紛熄火影響，削弱指數上攻力道，終場僅小漲 19 點收在 15932.97 點，距離萬六仍缺臨門一腳。

從美國最新公布的消費者物價指數 (CPI) 來看，3 月 CPI 年增率降至 5%，不僅低於市場預期，也是 2021 年 5 月以來新低，通膨壓力降溫可望助長股市多頭動力，但聯準會官員對於經濟可能放緩的示警，也限縮股市漲勢，美股四大指數反轉下挫，同步下跌作收。

不過法人認為，美通膨壓力降溫，加上考量繼續升息對經濟衰退的衝擊，預期聯準會將繼續放緩升息幅度，甚至暫停升息，此舉將有利於美元轉弱、美債殖利率下滑，進而助攻台股朝萬六大關挺進。

法人指出，目前盤面看來，過去支撐指數走揚的大型權值股相對疲乏，主要靠業績與題材面支撐盤勢，像是軍工股與儲能族群就是近期買盤追捧焦點；但在經濟放緩衰退壟罩下，資金也隨時從股市提款走人，這些靠題材面支撐漲多的個股，拉回風險也隨之大增。

在籌碼面部分，三大法人 12 日同步站在買方，合計共買超 59.88 億元，其中外資連續 4 個交易日買超，投信則終止連 4 個交易日賣超，轉為小買台股 0.68 億元，自營商則是連續 7 個交易日敲進台股。