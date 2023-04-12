外資再敲進中興電 連六賣鴻海超過3萬張

台股今 (12) 日走勢震盪，電子權值股表現疲弱，終場上漲 19.09 點，收在 15932.97 點，寫近 10 個月收盤新高。外資再度敲進中興電 (1513-TW)、已連三買共 2.8 萬張，並連六個交易日出脫鴻海 (2317-TW)、共賣超逾 3.1 萬張。

三大法人今天籌碼動向，外資買超 53.84 億元，連 4 買；投信終止連 4 賣，轉買超 0.68 億元；自營商持續站買方，買超 5.4 億元。三大法人合計買超 59.88 億元。

外資買超標的集中金融股與傳產股，傳產股方面，買超中鋼 (2002-TW)1.1 萬張，華新(1605-TW)、台船(2208-TW) 各逾 9000 張，航運雙雄買超張數也都超過 5000 張，漢翔(2634-TW)、東元(1504-TW)、中興電也獲青睞。

金融股方面，外資買超開發金 (2883-TW)2.1 萬張、三商壽(2867-TW) 超過 9000 張，也布局國泰金(2882-TW)、台新金(2887-TW)、中信金(2891-TW)、新光金(2888-TW)、玉山金(2884-TW)。

外資調節標的集中電子股，賣超面板雙雄，其中調節友達 (2409-TW) 超過 7700 張、群創 (3481-TW) 逾 2000 張，電子雙雄也遭出脫，分別賣超鴻海、台積電 (2330-TW) 超過 6000 張，記憶體廠華邦電 (2344-TW)、晶豪科(3006-TW)，及華通(2313-TW)、飛宏(2457-TW)、奇鋐(3017-TW) 同遭出脫。

分析師指出，美國今晚將公布 3 月消費者物價指數 (CPI)，攸關 5 月聯準會升息幅度，因此市場觀望氛圍較濃，不過，美國經濟數據顯示未來聯準會可望停止升息，有利指數放量飛越萬六關卡，中小股會先向上突破，可尋找 3 月業績佳的個股佈局。

