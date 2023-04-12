雞蛋進口恐常態化 陳吉仲：國內產能跟不上需求

面對蛋荒議題，農委會主委陳吉仲今 (12) 日指出，近幾年缺蛋是因為需求大增，國內產能在這 1、2 年應該跟不上需求，因此，將持續透過專案進口來補足缺口，預計本月缺蛋問題就能解決。

陳吉仲說明，全台一天需要約 2400 萬顆蛋，國內產能可能在這 1、2 年還是跟不上需求，農委會將透過進口方式，以及冷凍庫存來補足缺口，4 月總計進口超過 3000 萬顆，下個月更將進口 5000 萬顆，所以國內缺蛋議題，其實在這個月就可望獲得解決。

至於國內的雞蛋產能，陳吉仲表示，因為有地方自治的要求，以及許多禽舍須改善、雞蛋洗選等產銷通路，這都是這 30、40 年來的問題，農委會需要一一解決。

陳吉仲強調，當國內產能不足應付需求的時候，就會有專案進口及滾動倉儲，若下個月進口的量超過需求的時候，就會啟動滾動的倉儲，農委會隨時會有 5000 萬顆雞蛋，用來因應國內禽流感或氣候因素造成缺蛋。

至於豬肉價格大漲，陳吉仲說，農漁民都非常辛苦，尤其是受到氣候因素影響，要有合理的利潤以及合適的價格，農漁民才願意投入生產，目前的豬隻屠宰量與往年相較，已少了 10、20 萬頭，1 年平均要 800 萬頭。

陳吉仲表示，農委會將鼓勵豬農增加飼養，業者也從國外增加進口，已超過 1.2 萬公噸，每 2000 噸約為 4 萬頭，因此，累計已超過 16 萬頭的進口量來補足國內缺口。

談及農委會將升格為農業部，陳吉仲說，這是所有農漁民的多年期待，至於未來部長人選，是總統和院長職權，現在的任務就是全力幫農漁民做好所有工作，讓台灣農漁業繼續往前走。