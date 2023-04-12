物價飛漲！立委喊基本工資調升至28K 勞長：會來努力

國內物價仍處高檔，3 月 CPI 年增率 2.35%，為連 20 月衝破 2% 通膨警戒線，尤其民生需求商品價格齊揚，立委關注今年基本工資是否有機會再次調升，並調漲至 28000 元，對此，勞動部長許銘春表示，以勞動部照顧勞工的立場上，希望往調升的方向走，強調「會來努力」，但須經基本工資審議委員會討論決定。

勞動部長今天前往立法院衛環委員會列席報告業務概況，並備質詢。立委賴惠員指出，雖失業率創新低，但走訪地方發現「民眾無感」、還是「很難過」，主因薪水不漲、物價飆漲，造成勞工家庭很大的負擔。

賴惠員表示，為避免勞工的退休金被通膨吃掉，勞保局已宣布自今年 5 月起調升勞保年金，調幅達 7.2%，約 66 萬人受惠，並關切今年基本工資是否有機會再調漲，並進一步調升到 28000 元？

許銘春回應，基本工資審議委員會將於第三季召開，上個月剛開過基本工資工作小組會議，都有針對現在的社經情勢交換意見，大家也知道物價指數還是再攀升。

許銘春表示，若以勞動部長照顧勞工的立場上，當然希望往調升的方向走，但是否調升、調幅多少，許銘春仍不鬆口，強調要由基本工資審議委員來討論，我們也會努力。

賴惠員追問許銘春個人是否希望基本工資調漲至 28000 元，許銘春表示，如果她個人可以決定，當然是支持的態度。不過，她強調，政策並非她所能決定的，必須交由基本工資審議委員會來拍板。

國內自 2023 年 1 月 1 日起實施，每月基本工資調整為 26400 元，每小時基本工資調整為 176 元。