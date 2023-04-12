士電攜手起而行衝市占 今年充電樁出貨量估達去年5倍

士電 (1503-TW) 轉投資起而行董事長簡金品今 (12) 日表示，今年充電樁出貨量預估達去年的 5 倍，布局服務車廠、參與國道停車場標案、打入新建住宅等三大領域，未來要搶占 20-30% 市佔率；另外，350kW 充電樁已取得美國 UL 認證，5 月開始出貨，今年出貨量達 400 台。

士電今日參加「台灣國際智慧移動展 (2035 E-Mobility Taiwan)」，宣布與起而行首度進軍海外市場，簡金品指出，350kW 充電樁 4 月取得美國 UL 認證，5 月開始出貨，明年出貨 1000 台，未來還會進入日本市場，目標 3 年內挑戰出貨 2000 台，這也是雙方首度進軍海外四輪充電樁市場。

國內市場部分，簡金品表示，今年快充、慢充將建置 4500 台，之後快充每年維持增加 300 台，慢充則目標 3 年內達到 1 萬台，今年國內外的快、慢充出貨量，估較去年成長 4-5 倍。

起而行今日展示 480KW 超級快充，單套售價 400 萬元，不到 20 分鐘、即可充電 80%，目前正在申請認證，預計下半年可出貨，並推展至加油站、高速公路標案等。

簡金品也說，台灣住宅市場設置充電樁才剛起步，將與大型建設公司及住宅合作，下半年也計畫參與高公局高速公路標案，各縣市政府公營場域、民營停車場、建案等，也已展開規畫、陸續接單中，要搶占 20-30% 市佔率。

至於士電展望，電裝產品事業群總經理董濟仁表示，受惠太陽能、儲能統包工程等綠能重電事業需求暢旺，加上電動車動力系統、電網強韌訂單挹注，帶動第一季營收創新高，不過，下半年仍有戰爭、通膨、原物料、匯率等各種因素，中國雖解封，但經濟情勢尚不明朗，須持續觀察。

董濟仁表示，「今年機會多、挑戰也多」，整體還是審慎樂觀，持續追求今年營收、獲利穩定成長。

