〈三強聯手創充壩〉士電今年營收再創新高 明年綠能占比衝4成

士電 (1503-TW) 總經理謝漢章今 (14) 日表示，今年第一季營運可望優於去年同期，全年營收也將較去年成長、再創新高，綠能業務是今年營運主要動能，將出貨 1000 支電動車充電樁至美國市場，最快 2024 年綠能營收占比就可望成長至 4 成。

起而行綠能獲和泰集團及仰德集團旗下士林電機投資，三方今日共同宣布成立充壩技術服務公司，提供智慧充電服務系統，其中士電與起而行持股比重共約 6 成，和泰、和潤持股約 4 成。

起而行已接獲美國系統商 350kw 快充充電樁大單，第一年將出貨 1000 支、第二年 3000 支，第三年目標 5000 支，充電樁將由士電生產出貨。謝漢章表示，士電是起而行的製造中心，上半年將出貨 500 支，以明年預估的訂單量來看，目前產能不夠，但已預留空間，產線佈建很快，絕對能因應其訂單需求成長。

謝漢章說，去年士電綠能營收占比約 2 成，除綠能工程與產品項目外，若再加上台電強韌電網計畫，預計明後年綠能營收占比就會拉升至 4 成。

謝漢章指出，今年營運主要成長動能來自綠能，除產品朝智能化發展帶動的商機外，也幫許多發電業者做 EPC，並發展自己的儲能櫃，也替包括三地、泓德能源等業者建置儲能案場。

謝漢章表示，去年下半年接到許多重電、綠能、台電強韌電網訂單，將在第一季陸續出貨，對第一季營收、獲利樂觀看待，將優於去年同期，上半年審慎樂觀、會比去年同期成長，下半年待產業景氣復甦，營運將有更多機會。

