世銀上調今年全球經濟成長至2% 主要來自中國經濟成長帶動

世界銀行 (World Bank) 將 2023 年全球經濟成長預估，從 1 月份的 1.7% 略微上調至 2%。世銀行長馬爾帕斯 (David Malpass) 表示，中國經濟的成長加速促使該行上修經濟預估。

馬爾帕斯指出，由於中國疫情後經濟復甦前景改善，世銀上調了全球經濟成長預估。該行如今預估今年中國經濟將成長 5.1%，高於 1 月份預估的 4.3%。他也指出，已開發經濟體如美國、歐洲目前的經濟表現亦較世銀 1 月預期佳。

整體而言，世行預計今年全球經濟成長為 2%，略低於 2022 年的 3.1%。美國經濟成長則預估為 1.2%，低於 2022 年的 2.1%。

但馬爾帕斯也指出，油價上漲、歐美地區銀行業動盪和通貨膨脹等因素，仍將對下半年全球經濟成長造成下行壓力。銀行資產期限錯配需要一些時間才能解決，銀行可能會收回信貸。

同時，馬爾帕斯指出，如今全球經濟成長放緩，可能會對發展中國家構成問題。他指出，創造就業及減少貧窮國家的經濟移民需要更高的經濟成長，但目前發展中國家正出現資金淨流出，使更多低收入國家面臨更沉重的債務負擔，狀況需要逆轉，利率也需要回復正常。

世界銀行上月曾警示，諸如全球勞動人口老化和民間投資下滑等一系列經濟風險正限制經濟增長，如果不加以重視，全球經濟恐將迎來「失落的十年」。

世銀預測，從現在到 2030 年，全球國內生產毛額 (GDP) 年增率可能會下降到 2.2%，比 2000 年到 2010 年的 3.5% 低近三分一。