銷聲匿跡兩年多 中國前首富被警方帶走

銷聲匿跡兩年多後，中國前首富、漢能控股集團創始人李河君有了新動向，他在上月被警方帶走，漢能前員工透露，此案可能與錦州銀行有關。

據《財新網》報導，去年 12 月 17 日，李河君被遼寧省錦州市公安局執法人員帶走，截至周二（10 日）仍未放回。多名漢能前員工證實這項傳聞。由漢能重組而成的石農控股集團，也在去年 12 月 22 日停止營運。

據《界面新聞》報導，漢能前工作人員周二說，李河君被警方帶走，是協助調查，可能與錦州銀行有關。此消息未獲遼寧省錦州市公安局、錦州銀行證實。

錦州銀行此前提出的招股說明書顯示，該銀行與漢能的資金往來規模總計為人民幣（下同）94.61 億元，分為與漢能掛鉤的受益權轉讓計畫、錦州銀行發行的非保本型理財產品、錦州銀行發行的保本型理財商品。該銀行並承認其中曝險部位為 27.7 億元。

2015 年初，李河君以 1,600 億元身價擠進「2015 年胡潤全球富豪榜」，總資產超越馬雲、王健林，成為胡潤百富榜第 12 位中國首富。

資料顯示，1989 年，李河君白手起家，向大學老師借 5 萬元，創立漢能集團，經過二十多年努力，漢能成為全球最大民營水力發電企業和全球最大薄膜太陽能企業。

善於「講故事」與「造富」的李河君，從金安橋水電站到薄膜太陽能，都是劍走偏鋒。豪賭薄膜太陽能，令李河君大發利市，只是盛極而衰，2015 年，漢能薄膜發電股價一瀉千里，緊急停牌，並遭香港證監會調查，進入「至暗時刻」。

漢能薄膜發電在 2019 年選擇私有化，並編織「私有化回 A」美夢，但同年漢能爆發「欠薪門」，進入另一個「黑暗時刻」。

2019 年 10 月，李河君發布致全體員工信，提到集團在資金方面遇到一些問題，因此出現薪資緩發、社保緩交等問題，給員工的工作和生活帶來很大影響，李河君承諾，11 月應該可以恢復正常發薪，但後續消息是員工無奈離職。

除了欠薪以外，「漢能系」企業還大規模拖欠供應商款項，諸多訴訟纏身，甚至是公司破產重整。

2020 年 7 月 2 日，全國企業破產重整案件信息網顯示，北京市第一中級人民法院正在審理漢能移動能源控股集團破產案，而漢能移動能源控股集團曾是漢能三大主體之一。與此同時，多家「漢能系」公司早已破產。自此，李河君鮮少公開露面。