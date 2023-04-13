盤中速報 - 高端疫苗(6547)股價拉至漲停，漲停價63.0元，成交946張

高端疫苗(6547-TW)13日09:00上漲5.7元，股價漲停報63.0元，委買2,015張，成交946張。

主要業務為疫苗研發製造。生物製劑研發製造。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日上漲2.71%。

高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌1.04%，櫃買指數上漲1.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-818 張
  • 外資買賣超：-804 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-13 張
  • 融資增減：+87 張
  • 融券增減：-74 張

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