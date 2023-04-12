富國銀行警告：標準普爾500指數將出現10%修正

富國銀行 (Wells Fargo) 股票策略主管 Chris Harvey 表示，今年美股反彈恐怕只是曇花一現，經濟形勢惡化，可能會在未來幾個月導致市場落入跌勢，標普 500 指數將出現 10% 修正。

Harvey 預計，標準普爾 500 指數將在未來 3 到 6 個月內出現 10% 回落，這將使標普 500 指數跌至 3,700 點左右，接近去年 11 月低點。不過，富國銀行仍維持 4,200 點的年底目標價不變。

「在我們看來，經濟狀況惡化將推動股市下行，這也是美聯準會 (Fed) 激進的貨幣政策帶來的副作用之一。同時，銀行業危機暴露了資本、流動性問題。消費者越來越依賴信貸來維持開支也是原因之一。Harvey 在報告中說道。

Harvey 也表示，在上個月矽谷銀行倒閉之前，富國銀行就曾預期美國經濟將萎靡不振，在銀行業危機爆發後，經濟形勢已經急轉直下，朝向下半年衰退的方向發展。

Harvey 補充，美債殖利率曲線倒掛和消費者對信貸的依賴增加，促使該行轉為看跌美股。

儘管近期經濟衰退擔憂日益加劇、有關獲利暴跌的警告也開始浮現，以及前所未有的銀行業危機爆發，美股在 2023 年第一季基本上沒有受到衝擊。

富國銀行稱，標準普爾 500 指數今年迄今上漲約 7%，但近期的漲勢已經開始失去動力，因為投資人預期一個黯淡的財報季，並且市場對金融體系的擔憂仍揮之不去。

Harvey 說道：「如果我們假設 Fed 的緊縮週期在 3 月份結束，那麼近期壓力緩解似乎已經反映在股市的反彈中。通常情況下，市場會在 3 個月內持續反彈。然而，這樣的對比沒有意義，因為本次緊縮週期可能還沒有結束，企業獲利率遭受壓縮的影響可能會超過 Fed 的政策轉向。」