道明：美元未來數月或迎來深度修正 應視短期反彈為出場良機

投資人、交易員和分析師近來持續衡量美國經濟放緩對全球各地區的潛在影響，有策略師認為，對美元不友好的環境即將到來，未來幾個月恐出現深度修正，建議投資人把握短期反彈，趁勢出場。

在道明證券 (TD Securities) 策略師預測的兩種可能情境中，一種是美國經濟拖累其他國家，另一種則是美國經濟動向與其他國家背道而馳，他們認為後者發生的機率更高。

策略師表示，相較於同步下行，他們預估將出現一段成長脫鉤的時期，且成長分歧的情況可能進一步加劇。

目前金融市場正在經濟衰退與通膨擔憂之間搖擺不定，ICE 美元指數至今已較去年高峰下跌約 10%，且美國上周五 (7 日) 公布多項經濟數據不如預期後，美元指數已連續四周下滑。

道明策略師 Mark McCormick、Mitul Kotecha、Mazen Issa 和 Ray Ng 表示，更廣泛的全球經濟格局應會催生出對美元不太友好的環境，短期內，投資人應對美元的任何反彈抱持懷疑態度。

道明指出，未來幾個月美元將出現更深度的修正，投資人應把握任何反彈機會出脫。

國際貨幣基金 (IMF) 近來表示，銀行業動盪可能導致明年美國經濟成長放緩，必須盡快確定這是否為個別事件，另外，雖然中國和印度等國家經濟成長相對強勁，但美國和全球經濟仍可能在未來幾年受到更高的通膨和利率拖累。

道明預估，美元指數將在年底跌至 97.30，較周二的水平跌近 5%。

除了道明以外，瑞銀全球財富管理投資長 Solita Marcelli 和 Alejo Czerwonko 也預估，隨著美國經濟成長以及與他國的利差在未來幾個月縮小，美元將走軟。

瑞銀建議，投資人應分散美元現金或固定收益資產部位、減持美股，或是轉向在美元走疲情況下，可提供正報酬的期權及結構性投資策略。相較於美元，瑞銀更看好澳幣、瑞士法郎、歐元、英鎊和日元。