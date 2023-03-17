盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.04%報70.0元，成交1,856張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.04%，17日09:04報70.0元，成交1,856張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
光頡(3624-TW)近5日股價下跌7.42%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌4.84%。櫃買指數下跌4.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,225 張
- 外資買賣超：+215 張
- 投信買賣超：+1,140 張
- 自營商買賣超：-130 張
- 融資增減：+426 張
- 融券增減：-482 張
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+34.83%
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+24.94%
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投組標的成分
40%
2471
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