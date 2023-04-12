〈台股盤前〉均線多頭排列 挑戰前波高點

美國消費者物價指數 (CPI) 即將公布，美股觀望氣氛濃厚，四大指數周二漲跌互見，法人看好，台股目前均線呈現多頭排列，站穩所有均線上，今 (12) 日將再度挑戰前波高點 15951 點，但仍須留意美 CPI 公布後對全球股市的影響。

市場訊息方面，台灣 3 月出口值 352 億美元、年減 19.1%，連續 7 個月負成長，統計第一季出口值 977.5 億美元，不僅是 2021 年第一季以來首次出現單季出口值不到 1000 億美元，而年減幅 19.2%，其跌幅度也是金融海嘯以來同期最大，預估要到第四季才有機會轉正。

另外，台塑四寶昨日公布業績，第一季集團營收 3856.58 億元，季減 5.2%、年減 15%，稅後純益 68.87 億元，較前季虧轉盈、年減 86.6%，其中台塑、南亞、台塑化第一季皆由虧轉盈，台化虧損也收斂。

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 昨日召開法說，受價格、銷售量持續滑落影響，第一季毛利率轉負、為 - 8.6%，也是近十年來單季毛利率首見負值，稅後虧損 16.85 億元，虧損幅度較上季擴大，每股虧損 0.54 元。

面板雙虎傳出將在今年底各關閉一座廠，對此，友達 (2409-TW) 表示，將把一座筆電面板廠產能轉至其他各廠；群創 (3481-TW) 也指出，將審慎評估、動態調整產能。