盤中速報 - 華新科(2492)急拉2.91%報106.0元，成交3,397張

華新科(2492-TW)近5分K漲速2.91%，12日10:09報106.0元，成交3,397張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華新科(2492-TW)近5日股價上漲6%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.21%。台灣加權指數上漲0.29%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,826 張
- 外資買賣超：+1,134 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+691 張
- 融資增減：+306 張
- 融券增減：-40 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
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+31.16%
$13,116
原投組報酬率
+22.82%
$12,282
投組標的成分
40%
1513
20%
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20%
4961
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