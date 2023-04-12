盤中速報 - 華新科(2492)急拉2.91%報106.0元，成交3,397張

華新科(2492-TW)近5分K漲速2.91%，12日10:09報106.0元，成交3,397張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華新科(2492-TW)近5日股價上漲6%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.21%。台灣加權指數上漲0.29%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,826 張
  • 外資買賣超：+1,134 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+691 張
  • 融資增減：+306 張
  • 融券增減：-40 張

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