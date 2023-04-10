盤中速報 - 華新科(2492)急拉2.5%報102.5元，成交4,493張

華新科(2492-TW)近5分K漲速2.5%，10日09:28報102.5元，成交4,493張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華新科(2492-TW)近5日股價下跌2.07%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.27%。台灣加權指數下跌0.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,021 張
  • 外資買賣超：-1,095 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+73 張
  • 融資增減：+132 張
  • 融券增減：-47 張

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