盤中速報 - 華新科(2492)急拉2.5%報102.5元，成交4,493張

華新科(2492-TW)近5分K漲速2.5%，10日09:28報102.5元，成交4,493張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華新科(2492-TW)近5日股價下跌2.07%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.27%。台灣加權指數下跌0.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,021 張
- 外資買賣超：-1,095 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+73 張
- 融資增減：+132 張
- 融券增減：-47 張
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投組標的成分
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