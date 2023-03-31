盤中速報 - 華新科(2492)急拉2.29%報98.2元，成交615張

華新科(2492-TW)近5分K漲速2.29%，31日09:09報98.2元，成交615張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華新科(2492-TW)近5日股價下跌0.73%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.12%。台灣加權指數下跌0.09%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+278 張
  • 外資買賣超：+251 張
  • 投信買賣超：+57 張
  • 自營商買賣超：-30 張
  • 融資增減：+243 張
  • 融券增減：-1 張

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