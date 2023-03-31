盤中速報 - 華新科(2492)急拉2.29%報98.2元，成交615張

華新科(2492-TW)近5分K漲速2.29%，31日09:09報98.2元，成交615張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華新科(2492-TW)近5日股價下跌0.73%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.12%。台灣加權指數下跌0.09%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+278 張
- 外資買賣超：+251 張
- 投信買賣超：+57 張
- 自營商買賣超：-30 張
- 融資增減：+243 張
- 融券增減：-1 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.67%
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原投組報酬率
+16.70%
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投組標的成分
40%
2731
20%
6643
20%
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