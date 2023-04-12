盤中速報 - 撼訊(6150)急拉2.13%報81.5元，成交1,139張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.13%，12日09:21報81.5元，成交1,139張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲1.43%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.34%。櫃買指數上漲1.44%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+421 張
- 外資買賣超：+401 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+20 張
- 融資增減：-122 張
- 融券增減：-585 張
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投組標的成分
40%
1513
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