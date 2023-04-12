盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.42%報40.5元，成交823張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.42%，12日09:06報40.5元，成交823張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗臺(2465-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.01%。台灣加權指數上漲0.29%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-161 張
  • 外資買賣超：-161 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-92 張
  • 融券增減：+412 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.97%

$11,997

原投組報酬率

+14.56%

$11,456

投組標的成分

  • 40%

    中興電

    1513

  • 20%

    十銓

    4967

  • 20%

    天鈺

    4961

  • 10%

    晶豪科

    3006

  • 10%

    摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞