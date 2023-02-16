盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.28%報42.7元，成交2,836張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.28%，16日09:06報42.7元，成交2,836張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌5.15%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.49%。台灣加權指數下跌1.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-896 張
- 外資買賣超：-926 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+30 張
- 融資增減：-289 張
- 融券增減：-81 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+26.98%
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原投組報酬率
+21.56%
$12,156
投組標的成分
40%
3027
20%
5284
20%
2754
10%
8081
10%