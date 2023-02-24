盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.31%報42.3元，成交1,282張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.31%，24日09:07報42.3元，成交1,282張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌0.48%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.95%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32 張
- 外資買賣超：-32 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+10 張
- 融券增減：-89 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+23.30%
$12,330
原投組報酬率
+13.68%
$11,368
投組標的成分
40%
6643
20%
3290
20%
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10%