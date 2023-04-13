〈能源盤後〉通膨放緩、SPR可望回填 WTI原油登今年最高收盤價

原油期貨價格周三 (12 日) 上漲，係因 3 月消費者物價指數升幅低於預期，且美國戰略石油儲備 (SPR) 可望回填，推升 WTI 原油價格至去年 11 月以來最高收盤價。

石油交易商也消化了 EIA 公布的上周供應數據，該數據顯示上周美國原油庫存增加，汽油和蒸餾油庫存減少。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.73 美元或 2.1%，收於每桶 83.26 美元，為最近月 WTI 原油期貨價格自去年 11 月 16 日以來最高收盤價。

6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 1.72 美元或 2%，​​收每桶 87.33 美元，創 1 月以來最高收盤價。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.87 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.70 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格大跌近 4.3%，收每百萬 Btu 2.09 美元。

市場驅動力

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，原油過去一周一直在「2021 年中期以來最狹窄的 5 日交易區間」中交易，在美國通膨數據公布後，油價終於突破這狹窄的交易區間。

3 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.1%，根據《華爾街日報》調查，分析師本預期該指數上升 0.2%。通膨年率則自 6% 放緩至 5%。

CFRA Research 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示，市場樂見該消息，因為 CPI 數據放緩，表明未來可免於更大幅度的升息，因此至少石油需求的情況會好一些，可望降低油價持續低迷的可能性。

在 CPI 數據公布後，美元也走疲，提供美元計價的大宗商品價格支撐力。

Infrastructure 資本管理公司投資長 Jay Hatfield 表示，石油也受到美元的影響，但 OPEC+ 的支持以及來自中國和歐洲的強勁需求更為重要。石油交易商將聚焦中國需求進展，以及石油輸出國組織 (OPEC) 對其自願減產計畫的遵循度。

與此同時，據報導，美國能源部長 Jennifer Granholm 周三表示，美政府計劃盡快回補國家戰略石油儲備 (SPR)。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，該公告可能是為了向 OPEC 傳遞訊息，因為先前 Granholm 說政府不會很快回補 SPR 時，令 OPEC 相當不滿。

上個月媒體報導稱，Granholm 曾警告美國可能需要數年時間才能回填 SPR。但幾日後，她改口美國今年稍晚就會開始購買原油回填 SPR。

美政府去年宣布緊急出售 1.8 億桶 SPR 原油，以利拉低汽油價格，並表示會在油價跌至每桶 70 美元左右時回補 SPR。

供應數據

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (4/7 止) 美國商業原油庫存增加 60 萬桶，隨後油價延續漲勢。此前兩周，美國商業原油庫存均下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測原油庫存將增加 70 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加近 38 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，上周原油庫存小量增加是由多種因素共同驅動，包括：出口減少 (月初典型趨勢)、產量小幅上升、煉油活動小幅下降，以及 SPR 釋出 160 萬桶原油。

EIA 數據也顯示，上周汽油庫存減少 30 萬桶，蒸餾油庫存減少 60 萬桶。根據調查，分析師先前預期汽油庫存減少 90 萬桶，蒸餾油庫存增加 200 萬桶。

另外，EIA 數據顯示，Nymex 庫欣交割中心的原油庫存上周減少 40 萬桶，而美國國內石油總產量增加 10 萬桶，達到每日 1230 萬桶。