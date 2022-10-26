為反映成本調漲售價 Chipotle承認因此逼退部分消費者

Chipotle (CMG-US) 為反映通貨膨脹而導致的調升售價，可能會導致一些客戶不再上門消費墨西哥捲餅。

Chipotle CEO 尼科爾 (Brian Niccol) 在周二 (25 日) 的財報電話會議上表示，「低收入消費者的再訪率進一步降低，這種趨勢正在逐漸擴大。」

Chipotle 股票在周三 (26 日) 盤前交易中基本持平。

Chipotle 上次調升售價是在 8 月，幅度為中高個位數百分比，以抵消更高的工資和食品投入成本。該公司在第 1 季也曾將售價提高約 4%。

尼科爾表示，「雖然很難預測宏觀經濟對未來支出趨勢的影響，但我們知道我們仍力守平價原則，並且本季感受顧客對價格調漲的阻力很小。」

對於 Chipotle 來說幸運的是，這家墨西哥捲餅連鎖店越來越多能迎合能夠吸收價格上漲的高收入消費者。反過來，這也讓 Chipotle 能夠繼續提供強勁的銷售額和獲利。

Chipotle 第 3 季財報結果與華爾街估計相比的表現如下：

●營收 22 億美元，低於預期的 22.4 億美元

●調整後每股獲利 9.51 美元，高於預期的 9.23 美元

●同店銷售額成長 7.6%，高於預期的 7.38%

Chipotle 財務長哈同 (Jack Hartung) 在財報電話會議上補充說，Chipotle 10 月的同店銷售額正以中個位數百分比成長。

該公司預計，在最近售價調漲和新菜單項目大蒜牛排的支持下，第 4 季同店銷售額將成長中高個位數百分比。