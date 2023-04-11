客戶拉貨意願增 金像電3月營收回溫 Q2訂單量也優於首季

上市 PCB 廠金像電 (2368-TW) 今 (11) 日公布最新營收資訊，3 月在工作天數增加且客戶端拉貨意願增加下，單月營收回升到 24.11 億元，月增 27.85%，年減 8.3%，優於預期，同時，金像電第二季訂單量也優於首季，若出貨順利，營收將較第一季成長。

金像電 2023 年第一季營收 63.12 億元，季減 25.56%，年減 12.82%。

在 AI 等新應用需求大增溫，市場預期有助伺服器產業早日走出谷底，AMD Genoa 及 Intel Eagle Stream 兩大新平台滲透率可望在下半年快速提升，金像電可望成為升級趨勢下受惠最大的 PCB 廠，加上交換器等高階網通產品市占率年年攀升，法人看好金像電業績可望在下半年展現成長力道。

金像電 2022 年全年營收 327.85 億元，毛利率 26.62%，全年稅後純益 45.68 億元，年增 56.07%，每股純益達 8.86 元。金像電擬配發去年股利每股現金 3.5 元。

各產品應用別來看，金像電目前伺服器板約占營收 50%，雲端網通產品約占 20%，NB 約 20%，基地台等其他產品約占 10%；金像電持續擴建台灣及蘇州廠區高階 16 層板以上多層板產能。