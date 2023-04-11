鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.75元，預估目標價為68元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.7元下修至-1.75元，其中最高估值0.13元，最低估值-3.36元，預估目標價為68元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.13
|3.83
|5.99
|最低值
|-3.36
|-0.51
|5.63
|平均值
|-1.75
|2.2
|5.85
|中位數
|-1.75
|2.48
|5.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|36,561,440
|70,322,000
|96,703,620
|最低值
|26,640,000
|37,308,110
|60,884,600
|平均值
|32,256,350
|56,765,180
|77,598,910
|中位數
|33,067,870
|56,726,500
|75,208,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.72
|7.4
|2.51
|3.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
|51,727,458
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。