鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至55.05元，預估目標價為2930元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對信驊(5274-TW)做出2023年EPS預估：中位數由55.05元上修至55.05元，其中最高估值63.27元，最低估值44.47元，預估目標價為2930元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|63.27
|84.64
|103.99
|最低值
|44.47
|63.28
|81.23
|平均值
|54.13
|70.76
|90.42
|中位數
|55.05
|68.93
|86.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5,988,960
|7,555,770
|9,411,000
|最低值
|4,418,000
|6,010,930
|8,075,000
|平均值
|5,302,140
|6,906,450
|8,868,350
|中位數
|5,416,500
|7,039,530
|9,119,060
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|55.72
|38.3
|29.38
|24.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
|2,484,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。